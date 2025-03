Rivara: volo di tre metri da una scala mentre ristruttura una casa, operaio ricoverato al CTO

RIVARA – Stava effettuando un sopralluogo sulle grondaie di un edificio in ristrutturazione, in via Massa a Rivara, l’operaio di 48 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, residente a San Francesco al Campo, sarebbe caduto da una scala facendo un volo di tre metri. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e il 48enne è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale Cto di Torino: ha riportati vari traumi, ma non risulta in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sul lavoro anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4.

