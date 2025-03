Torino Comics 2025 al Lingotto Fiere: un’edizione dedicata alla creatività e alla crescita personale

TORINO – Dal 11 al 13 aprile 2025, il Lingotto Fiere di Torino si prepara ad accogliere la XXIX edizione di Torino Comics, un evento che annualmente attira decine di migliaia di appassionati da tutta Italia, unendo sotto un’unica grande tenda il mondo del fumetto, dei manga, degli anime, del cinema, dei videogiochi e del cosplay. Organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for Fun, Torino Comics non è solo un’occasione di intrattenimento, ma un vero e proprio laboratorio culturale che mira a valorizzare l’arte e la creatività.

Quest’anno, uno dei momenti salienti del festival sarà l’incontro “Creare per crescere”, previsto per la mattinata di sabato 12 aprile. Questo appuntamento, riservato agli addetti ai lavori, sarà organizzato in collaborazione con APPIA – Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Linea d’acqua APS, con il patrocinio di SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Durante l’incontro, si esplorerà il significato del segno grafico e del colore in età evolutiva, evidenziando l’importanza del disegno nella crescita dei bambini.

Il fumetto come strumento educativo

In un’epoca in cui il fumetto sta guadagnando sempre più popolarità tra i giovani, Torino Comics si propone di esplorarne il potenziale educativo. “Ci si può avvicinare al fumetto già in età prescolare”, commenta Anichini, evidenziando come il fumetto giapponese (manga) stia conquistando gli adolescenti grazie alla sua capacità di trattare temi universali. “Il connubio di immagini e parole apre a molteplici livelli di lettura”, aggiunge.

Attraverso workshop e corsi di disegno, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare a creare fumetti, un’attività che non solo stimola la creatività, ma offre anche un modo per esprimere emozioni e raccontare storie. Anichini sottolinea l’importanza di questa forma d’arte: “Disegnare fumetti consente di esprimere emozioni e valori complessi con immediatezza, rendendo accessibile la narrazione a chiunque”.

