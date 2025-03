A Torino si gira L’age d’or, opera prima di Bérenger Thouin

TORINO – Hanno preso il via lo scorso 10 marzo, dopo 4 settimane di preparazione, le riprese torinesi del lungometraggio “L’Age d’or”, una coproduzione Francia-Italia che vede dietro la macchina da presa Bérenger Thouin, cineasta francese alla sua opera prima, e che mette al centro della vicenda la storia avventurosa di Jeanne e dell’amica Celeste, interpretate rispettivamente da Souheila Yacoub e Yale Vianello.

Un progetto che ruota intorno alle due protagoniste, due figlie del secolo che attraversano la prima parte del ‘900 sballottate dalla Storia e dalle passioni del mondo.

Un lungometraggio che usa filmati originali d’archivio come scenografie dentro cui si muovono attori in carne e ossa.

Le ripresi torinesi del film – che viene realizzato con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando Piemonte Film Tv Fund e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – si protrarranno per 2 settimane circa, coinvolgendo diverse location del centro torinese e alcune aree limitrofe, in diversi Comuni – Agliè, Collegno e Savigliano – coinvolti grazie alla Rete regionale di FCTP: a Torino nello specifico, il Teatro e Palazzo Carignano, il Museo del Risorgimento, i Docks Dora, l’Istituto San Giuseppe e il Circolo Canottieri Armida, unitamente alla chiesa di Borgo Cornalese, al Villaggio Leumann e alla Certosa di Collegno, al Castello Provana di Collegno, al Castello Ducale di Aglié, al Castello di Virle e al Museo Ferroviario di Savigliano.

Per quanto riguarda la troupe, oltre alle maestranze francesi, si segnala la presenza di una forte componente di professionisti piemontesi: tra gli altri, l’organizzatore generale Enrico De Lotto, il direttore di produzione Rossella Tarantino, l’ispettore di produzione Luca Galzignato, Marco Fiumara al suono e Vito Martinelli al mix.

Prodotto da Carine Rusznieski per Gogogo Film e Enrica Capra per Graffiti Film, “L’Age d’or” è realizzato con il sostegno di Eurimages, MiC-DG Cinema, Regione Piemonte – Piemonte Film TV Fund, CNC, Canal+, Ciné+ OCS, Région Occitanie, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de Lot-et-Garonne, Département de la Charente, Cinéventure.

Il lungometraggio sarà distribuito da Pyramide Films in Francia e da I Wonder Pictures per l’Italia, mentre le vendite internazionali saranno affidate a Film Boutique.

SINOSSI

1944. La contessa Jeanne de Barante è nelle mani di un gruppo di soldati, diretta verso il luogo della sua esecuzione. Nel corso di questo viaggio verso la morte, Jeanne ripensa alla sua storia e al destino capriccioso che l’ha condotta fino a quell’epilogo. Dall’infanzia nella macelleria dei suoi genitori, nella provincia francese agli inizi del XX Secolo, agli anni trascorsi a Parigi, da sola, in miseria; dall’incontro con l’intrepida Celeste, inafferrabile e passionale, al vortice della Grande Guerra; dal ricongiungimento con il giovane conte Guillaume de Barante, complice del suo errore di gioventù, alla loro impresa in Brasile, all’epoca della febbre del caffè, nei ruggenti anni Venti. Fino al ritorno in Francia, quando Jeanne finalmente realizza il sogno di tornare al villaggio natale in veste di contessa… Un’appassionante galoppata con accenti di feuilleton o di romanzo picaresco, che rivela tutta la potenza visiva dei filmati d’archivio, usati come contesto animato dentro cui far evolvere gli attori in carne ed ossa, per raccontare la storia avventurosa di un personaggio femminile anti-eroico, Jeanne, e della sua amica Celeste. Due figlie del secolo che attraversano la prima parte del ‘900 con tutto il suo carico di cataclismi, sballottate dalla Storia e dalle passioni del loro tempo, come in una lunga fuga a capofitto, diretta inesorabilmente verso la caduta.

