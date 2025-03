Sandro Mamukelashvili da Biella a San Antonio in NBA, realizza il nuovo record della lega con 34 punti in 19 minuti

BIELLA – Nel corso della sfida vinta 120-105 dai San Antonio Spurs contro i New York Knicks il georgiano Aleksandre detto Sandro Mamukelashvili, ha realizzato 34 punti in soli 19 minuti giocati con una percentuale quasi perfetta al tiro con 13/14 dadue e 7/7 da tre punti, 9 rimbalzi, 3 assist e nessuna palla persa. Si tratta di un record per la storia della lega professionistica americana come il giocatore che ha segnato più punti in una partita in meno di venti minuti in campo.

Sandrino Mamukelashvili, come lo chiamavano in Piemonte, è cresciuto cestisticamente a Biella nelle giovanili rossoblù, che sono state tra le migliori d’Italia per anni, seguito e accudito dal coach Federico Danna e dal figlio Nicola Danna anche lui allenatore. A Biella Mamukelashvili è arrivato a 14 anni quando era già alto 2 metri e 6 centimetri. A Biella Sandro Mamukelashvili è andato a scuola imparando in poco tempo l’italiano e ha giocato nell’under 16 e nell’under 18 dei lanieri.

Sandro è nato a New York da genitori georgiani e a Biella si è fermato per tre anni per poi nel 2016 volare negli USA per un anno di high school e poi giocare per la Seton Hall University in NCAA. Nel Draft NBA 2021 è stato scelto con la 54ª scelta assoluta dai Milwaukee Bucks e poi è passato ai San Antonio Spurs, crescendo a 210 centimetri per 109 chili.

Sandro Mamukelashvili è ancora incredulo per il suo record

Non so cosa diavolo sia successo. Ho aspettato questo giorno per tanto tempo. Ho pregato e manifestato perché accadesse. Per un attimo ho avuto un’esperienza extracorporea e mi sono chiesto: ‘Sta succedendo davvero?

Voglio dimostrare a tutti che appartengo a questa lega. Continuerò a lavorare e a migliorare, e sono felice di avere un grande supporto dietro di me: la mia ragazza, i miei amici, la mia famiglia e i miei compagni. Quando finalmente realizzi quello che hai fatto, ti rendi conto che il lavoro paga. È una sensazione incredibile

