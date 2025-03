A Torino corteo per la Palestina sotto la pioggia

TORINO – Nel pomeriggio di sabato 22 marzo, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, circa cinquecento persone hanno partecipato a un corteo tra Borgo Dora e il centro di Torino per esprimere vicinanza alla causa palestinese.

Una nuova mobilitazione a pochi giorni di distanza

Si tratta della seconda iniziativa del genere in pochi giorni, dopo quella tenutasi martedì sera. I manifestanti hanno denunciato la situazione in Palestina, sostenendo che l’Occidente stia finanziando e supportando l’attuale crisi.

Uno degli interventi ha sottolineato come le recenti offensive a Gaza e in Cisgiordania abbiano spinto nuovamente le persone a scendere in piazza. Secondo i promotori, queste azioni militari vengono condotte con il sostegno delle potenze alleate di Israele, tra cui gli Stati Uniti e alcuni governi europei. Tuttavia, è stato ribadito che la resistenza continua a esistere e a lottare.

Un corteo contro il riarmo europeo

Oltre alla solidarietà con la Palestina, la protesta ha espresso dissenso verso il rafforzamento delle spese militari europee. Un grande striscione esposto dai manifestanti recitava: “DDL Sicurezza = Economia di guerra”. Uno dei partecipanti, durante il passaggio del corteo a Porta Palazzo, ha scalato l’Antica Tettoia dell’Orologio per sventolare la bandiera palestinese.

Alla manifestazione hanno preso parte diverse realtà associative e politiche, tra cui l’Associazione dei Palestinesi in Italia, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, la Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, Emergency e collettivi studenteschi.

In programma una manifestazione nazionale

Durante la giornata è stato anche annunciato un grande evento nazionale previsto a Milano per il 12 aprile. Numerosi gli interventi dal palco, tra cui anche quello di un bambino, figlio di uno degli organizzatori. L’iniziativa si è svolta senza particolari tensioni con le forze dell’ordine.

