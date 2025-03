La Crus sul palco del Combo Club | Suoneria

SETTIMO TORINESE – A trent’anni dal loro primo storico album omonimo, i La Crus, band seminale del rock italiano anni 90, sono tornati ad esibirsi in terra sabauda al Combo Club | Suoneria di Settimo Torinese.

Un’occasione imperdibile per i fan, per celebrare la loro carriera e dell’album che, nel 1995, ottenne riconoscimenti come il Premio Ciampi e la Targa Tenco per la Migliore Opera Prima.

Sull’onda dell’emozione, Mauro Ermanno Giovanardi (Joe), voce iconica del rock italiano degli ultimi trent’anni, Cesare Malfatti chitarra, compositore e mente della band, oltre ai compagni di viaggio Chiara Castello (tastiere e cori), Gianni Sansone (tromba), Marco Carusino (basso e cori) e Leziero Rescigno (batteria); hanno proposto interamente il loro primo album da “Natura morta” a “Ricomincio da qui”, i due brani che aprono e chiudono il loro album d’esordio che conteneva pezzi ormai consegnati alla storia come “Il vino” di Piero Ciampi, “Angela” di Luigi Tenco e grandi loro successi come “Nera signora” e “Notti Bianche”.

E’ davvero un salto indietro nel tempo, quando giovani ma già disillusi si cantava delle inquietudini quotidiane, oggi più che mai presenti.

Diretto il contatto con il pubblico che ha favorito il crescendo delle emozioni anche per la presenza di due grandi amici che hanno arricchito l’esibizione, Luca Morino, storico frontman dei Mau Mau che ha cantato con loro ”Ricordare” cover di Ennio Morricone e “Solo sfiorando” pezzo invece dei Mau Mau. Sul finale l’ingresso di Giorgieness, pseudonimo di Giorgia D’Eraclea, cantautrice e grande voce, per l’esibizione di una elettrizzante versione di “Io confesso”, grande pezzo di Joe.

Ma non solo questo, anche alcuni loro immancabili successi come “Dentro me” e “Come ogni volta” oltre ad alcuni brani del nuovo (bellissimo) album “Mangia dormi lavora ripeti” e “Proteggimi da ciò che voglio”. La qualità delle musica dal vivo, la presenza di una grande sezione ritmica e dei fiati ha reso la serata speciale, anche grazie ad un after show con la band che si è spesa in chiacchiere ed abbracci con il pubblico. Questa è la nostra musica, quella che viviamo da vicino e che ci piace.

Il Combo Club | Suoneria che da qualche anno ha ripreso con eventi di alto livello, dopo aver ospitato il ritorno in zona degli Almamegretta e ieri sera dei La Crus, vedrà sul palco, giovedì 27 marzo, Mario Venuti, storico cantautore siciliano.

Foto e report Paolo Pavan/QP

