Brunori Sas incanta l’Inalpi Arena: una serata di poesia e musica

TORINO – Serata speciale, quella di ieri, all’Inalpi Arena, con Brunori Sas che ha portato il suo talento e la sua poesia all’Inalpi Arena di Torino, regalando al pubblico una serata di pura magia musicale. La tappa del suo “Tour 2025” ha visto l’artista calabrese esibirsi davanti a una platea entusiasta, confermandosi una delle voci più profonde e autentiche del panorama musicale italiano.

La scaletta, ricca e ben costruita, ha alternato i grandi classici come “La verità”, “L’uomo nero” e “Kurt Cobain” a brani tratti dal nuovo album “L’albero delle noci”, che ha già conquistato pubblico e critica. Brunori, con la sua inconfondibile capacità di raccontare la vita quotidiana e le sue complessità, ha saputo creare un equilibrio perfetto tra momenti di intensa riflessione e momenti più leggeri e spensierati, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica.

La scenografia, elegante e minimalista, era dominata da elementi ispirati alla natura e alla forma della noce, in linea con il tema del nuovo album. Le luci calde e i giochi di ombre hanno contribuito a creare un’atmosfera intima e avvolgente, che ben si sposava con le emozioni trasmesse dalla musica. La band, composta da otto musicisti di grande talento, ha impreziosito ogni brano con arrangiamenti raffinati e curati nei minimi dettagli.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l’esecuzione di “Il pugile”, durante la quale il pubblico ha accompagnato Brunori cantando in coro, creando un senso di connessione unica tra l’artista e i suoi fan. Non sono mancati gli aneddoti e i racconti, che Brunori ha saputo condividere con la consueta ironia e profondità, strappando sorrisi e applausi.

L’Inalpi Arena, si è rivelata la cornice ideale per un evento di questa portata. Ogni nota, ogni parola, ogni emozione è arrivata dritta al cuore del pubblico, rendendo la serata un’esperienza che difficilmente verrà dimenticata. In conclusione, il concerto di Brunori Sas a Torino è stato molto più di una semplice esibizione: è stato un viaggio emozionale attraverso la musica, la poesia e la bellezza delle piccole grandi cose della vita. Una performance che ha confermato il cantautore calabrese come uno degli artisti più amati e rispettati del nostro tempo. Ma la musica non si ferma all’Inalpi Arena, questa sera è di scena Geolier, idolo della trap e di migliaia di ragazzi.

Foto e report Paolo Pavan/QP.

