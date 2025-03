Italia eliminata dalla Germania, niente finali di Nations League a Torino

TORINO – Sfuma il sogno di avere le finali di Nations League a Torino. Il pareggio per 3-3 dell’Italia con la Germania a Dortmund esclude gli azzurri dalla final four e manda il torneo in Germania. Se avesse passato il turno l’Italia semifinali e finale si sarebbero giocate a Torino.

Il pareggio e l’eliminazione in terra tedesca, maturata dopo un primo tempo drammatico chiuso sotto 3-0, condanna anche l’Italia ad un girone di qualificazione ai Mondiali 2006 a 5 squadre, con Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia (Girone I). Due partite in più che riempiranno ulteriormente la stagione già piena dei calciatori italiani.

Unica nota positiva della serata a Dortmund la doppietta di Moise Kean, il terzo gol è stato di Raspadori.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese