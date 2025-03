Nichelino e la rivoluzione della raccolta differenziata

NICHELINO – Con l’inizio di questo mese, Nichelino si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione nella raccolta differenziata, con l’attesa rimozione delle campane per metalli, vetro e plastica. Tuttavia, in contrasto con questa innovazione, la città deve affrontare un problema persistente e preoccupante: l’abbandono indiscriminato di rifiuti e oggetti in strada.

In particolare, la situazione in via Trento è diventata critica. Grossi sacchi di spazzatura giacciono abbandonati per giorni, attirando animali come gatti, topi e uccelli, aggravando il problema con la dispersione dei rifiuti e generando cattivi odori, soprattutto con l’arrivo della stagione calda. Un quadro inquietante che non solo danneggia l’immagine della città, ma rappresenta anche un serio rischio per la salute pubblica.

Le lamentele dei residenti si intensificano e il servizio incaricato della raccolta rifiuti, il Covar, si trova nuovamente nel mirino delle critiche. Molti cittadini si chiedono come sia possibile che, mentre si introduce un nuovo sistema di raccolta, si verifichino situazioni così gravi di degrado urbano. La rottura dei sacchetti da parte di persone in difficoltà, che rovistano tra i rifiuti, contribuisce ulteriormente al caos, lasciando i resti dei sacchi sparsi per le strade.

