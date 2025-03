Piemonte: in arrivo forti piogge, ma atteso un miglioramento per martedì

TORINO – Una profonda saccatura in movimento dalla penisola iberica si appresta a colpire il nordovest italiano, portando con sé flussi umidi che inizieranno a manifestarsi nel pomeriggio di oggi. Le prime piogge deboli saranno visibili inizialmente sui settori nordoccidentali, per intensificarsi successivamente, in particolare nelle zone al confine con la Liguria, dove si prevedono picchi di pioggia forti o addirittura molto forti.

I meteorologi avvertono che, mentre oggi le precipitazioni si intensificheranno, domani i fenomeni sono attesi a un rapido attenuamento già dal primo mattino. Tuttavia, una pausa temporanea verrà seguita da una nuova ondata di piogge che si protrarranno fino a lunedì sera, alternate a momenti di schiarita.

Per quanto riguarda le temperature, i dati raccolti evidenziano minime che variano da 3°C a 9°C nelle diverse province, mentre le massime si attestano tra i 11°C e i 17°C. Le stazioni meteorologiche, che monitorano gli estremi giornalieri, hanno registrato valori strumentali campionati ogni 5 secondi per la giornata di ieri e ogni 30 minuti per quella odierna.

Martedì, si prevede un indebolimento della saccatura, il quale favorirà un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una prevalenza di cieli sereni e temperature più miti. Resta alta l’attenzione per i fenomeni meteorologici che potrebbero interessare la regione nei prossimi giorni.

