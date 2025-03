Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli di Roma in cui si trovava ricoverato da circa 40 giorni per una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono stabili da ormai due settimane e secondo la sua équipe medica le infezioni principali si sono risolte dopo che per due volte ha avuto delle crisi che hanno messo in pericolo la sua vita.

Il pontefice da lunedì 24 marzo vivrà a Santa Marta, sua abituale residenza in regime di dimissioni protette per almeno due mesi con la disponibilità di ossigeno e di una terapia per debellare completamente le infezioni che ha avuto. Dovrà anche riprendere confidenza con la parola, dato che durante la malattia ha sforzato i muscoli respiratori e fatica a parlare.

Il Papa si è anche affacciato per la prima volta dall’inizio del ricovero dal balcone del Policlinico, prima di lasciare l’ospedale dove era degente dal 14 febbraio davanti a 3 mila persone radunate nel piazzale che applaudivano e gridavano il suo nome. Prima di affacciarsi dal balcone dell’ospedale, Papa Francesco ha voluto salutare brevemente il personale e i vertici dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli.

Dopo aver lasciato il balconcino, Papa Francesco è salito sulla Fiat 500L bianca diretto verso il Vaticano per il ritorno a casa.

