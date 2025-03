 Torino celebra l’arte ceramica con il 1° concorso “Lenci Oggi”

TORINO – Torino si prepara ad ospitare un evento artistico di grande rilevanza: il 1° Concorso d’Arte Ceramica “Lenci Oggi”. L’iniziativa, promossa da Lazzaro Garella, patron del celebre marchio Lenci 1919, mira a celebrare e reinterpretare la storica tradizione della ceramica artistica figurativa italiana, coinvolgendo artisti contemporanei, emergenti e affermati, provenienti da tutto il mondo.

L’obiettivo del concorso è quello di infondere nuova vita nell’arte ceramica, offrendo una piattaforma per l’espressione creativa attraverso opere originali in terraglia bianca decorate a smalto. Gli artisti dovranno realizzare pezzi di almeno 50 cm di altezza, seguendo un tema libero ma sempre rispettando il criterio di creatività e buon gusto che ha contraddistinto il marchio Lenci nel corso degli anni.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite e aperte fino al 10 aprile 2025. Le opere finalizzate dovranno essere consegnate entro il 31 maggio 2025 e saranno esposte in una rinomata galleria d’arte torinese, dove una giuria di esperti valuterà i lavori e decreterà i vincitori. I premi per i migliori artisti consistono in rimborsi spese di 400, 200 e 100 euro per il primo, secondo e terzo classificato, rispettivamente.

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per gli artisti di rendere omaggio a un marchio che ha lasciato un segno indelebile nella cultura artistica del Novecento. Lenci, fondata nel 1919, ha saputo unire arte e artigianato, creando opere straordinarie che continuano a essere ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.

Nel corso degli anni, il marchio ha collaborato con illustri artisti e ha partecipato a prestigiose esposizioni, consolidando la propria reputazione nel panorama dell’arte decorativa italiana. Oggi, il concorso “Lenci Oggi” non solo onora questa tradizione, ma offre anche uno spazio per i talenti contemporanei di reinterpretarla, mantenendo viva la fiamma dell’innovazione e della creatività.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al concorso, è possibile contattare l’organizzazione alla mail.

