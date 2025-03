Cosa sono gli strani bagliori avvistati nel cielo del Piemonte

TORINO – Degli strani bagliori sono visibili in queste ore nel cielo del Piemonte, ed in realtà anche in gran parte del resto d’Italia e in buona parte dell’Europa Meridionale.

Il primo a segnalare di cosa si è trattato è stato il meteorologo Andrea Vuolo, che ha parlato del passaggio di un razzo spaziale, verosimilmente il Falcon9 dello SpaceX, il veivolo spaziale di Elon Musk.

L’ipotesi è stata presto confermata in maniera ufficiale: si tratta infatti del deorbiting del secondo stadio del Falcon 9 della SpaceX.

Sono molteplici le foto e i video che lo ritraggono.

