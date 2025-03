Il Consiglio comunale di Torino chiede che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina

TORINO – Il Consiglio comunale di Torino ribadisce la richiesta al Parlamento e al Governo italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa. La richiesta è contenuta in un ordine del giorno, approvato con 21 voti in Sala Rossa su proposta di vari consiglieri e consigliere, con Ludovica Cioria quale prima firmataria. A favore hanno votato PD, Sinistra Ecologista, AD-Demos, Torino Domani, M5S. Voto contrario del gruppo Lista Civica/Radicali +Europa

Il documento chiede inoltre alle istituzioni nazionali di lavorare affinché altrettanto venga fatto anche presso il Parlamento Europeo, agendo in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Questo per permettere alla Palestina e Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità. Inoltre, si reclama l’impegno a impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di Diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi.

Il riconoscimento come Stato, sottolinea l’ordine del giorno, non solo equiparerebbe la Palestina agli altri Stati sul piano politico, ma rappresenterebbe anche un riconoscimento delle legittime aspirazioni del popolo palestinese alla propria sovranità. Inoltre, rafforzerebbe le tutele previste dal diritto internazionale, contribuendo a creare le condizioni per una ripresa equa dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi.

Palestina riconosciuta da 146 su 193 membri dell’Onu

Del resto, ricorda il documento, sono ormai 146 sui 193 Stati membri delle Nazioni Unite, oltre i tre quarti, ad aver formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, entro i confini antecedenti la guerra del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa: passo fondamentale per un’equa soluzione politica del conflitto, che porti ad una pace duratura.

Nel documento viene poi ricordato come nel 2014, lo stesso Parlamento italiano avesse approvato una mozione che impegnava il governo di Roma a “sostenere l’obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese” e a “promuovere il riconoscimento della Palestina quale stato democratico e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme capitale condivisa”.

Non per ultimo, il documento presentato in aula da Ludovica Cioria sottolinea come già nel 1999 la Città di Torino, prima municipalità in Italia, avesse promosso il gemellaggio con Gaza City, proprio al fine di sostenere il processo di pace in Medio Oriente.

Respinto con 7 voti contrari, 5 favorevoli e 10 astensioni un ordine del giorno presentato da Silvio Viale, che auspicava un’azione diplomatica del governo italiano per il riconoscimento dello Stato di Israele da parte della trentina di Paesi che non lo hanno sinora effettuato.

