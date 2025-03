Riaperto il Cpr di Torino, Lo Russo: il governo ripensi la strategia sull’immigrazione

TORINO – La riapertura odierna del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di corso Brunelleschi a Torino, avvenuta dopo la chiusura del 2023 per lavori di manutenzione straordinaria, continua a generare forti polemiche. Il sindaco Stefano Lo Russo ha ribadito la sua contrarietà, sottolineando l’inefficacia di queste strutture nel risolvere i problemi per cui sono state create.

“Ribadiamo la nostra contrarietà alla riapertura del CPR per diversi ordini di motivi, e il principale è che questo luogo, a Torino come nel resto d’Italia, non risolve nessuno dei problemi per cui è nato”, ha dichiarato Lo Russo a margine della presentazione degli eventi per il 25 aprile. Il primo cittadino auspica un ripensamento della strategia governativa sull’immigrazione, che privilegi modelli di inclusione anziché il sistema dei CPR.

La visita alla struttura

Nel giorno della riapertura, Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) alla Camera, e Sara Diena, capogruppo di Sinistra Ecologista in consiglio comunale, hanno effettuato una visita alla struttura. “Siamo entrati al CPR in un giorno buio, in cui il cielo non ha sbagliato colore”, hanno dichiarato, riferendosi alla contrarietà diffusa alla riapertura del centro, nonostante le proteste della cittadinanza e l’opposizione del Comune.

Secondo Grimaldi e Diena, la ristrutturazione non ha apportato cambiamenti significativi alle condizioni del centro. I posti letto per dormitorio sono stati ridotti da sette a sei, ma la privacy degli ospiti è stata ulteriormente compromessa dalla sostituzione dei vetri oscurati con vetri trasparenti. Sono stati inoltre rimossi i telefoni fissi, mentre è stata realizzata un’area sportiva polifunzionale per basket e calcio.

Particolari perplessità suscitano le modalità di gestione della struttura. “La cooperativa sociale Sanitalia si è aggiudicata l’appalto da oltre otto milioni di euro con promesse irrealizzabili”, affermano Grimaldi e Diena. “Servizi per minori (che invece non possono entrare) con fornitura di materiale scolastico, mediazione linguistica per ‘oltre cento tra lingue e dialetti tribali’, attività svolte ‘tenendo conto del sesso’ (in una struttura per soli uomini), assistenza sociale, attività didattiche e ricreative con tanto di postazioni informatiche. Formule copiate e incollate dal capitolato del Ministero per i servizi di accoglienza delle persone straniere, protocolli fantasma allegati e, soprattutto, dissociazione totale dalla realtà di spaventoso abbandono e degrado di luoghi che offrono condizioni di vita peggiori delle carceri. Terremo il fiato sul collo al nuovo ente gestore, siamo pronti a depositare interrogazioni a ogni livello istituzionale sulla situazione di una struttura che, invece di riaprire, doveva chiudere per sempre.”

Anche l’arcivescovo di Torino Roberto Repole si è espresso sulla riapertura del Cpr.

