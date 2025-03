Maripan del Toro accusato dalla ex compagna di aver diffuso video intimi senza consenso

TORINO – Il giocatore del Torino, Giullermo Maripàn secondo il sito cileno alairelibre.cl è stato denunciato dall’ex compagna Carmen Castillo (anche conosciuta come Carmen Tuitera) che riferisce la diffusione da parte del giocatore granata di video intimi senza il suo consenso.

Secondo l’avvocato Francisca Millán, specializzata in difesa dei diritti delle donne, sentita dal sito cileno alairelibre.cl: “La diffusione non autorizzata di materiale video intimo è una grave prevaricazione dei diritti delle donne ed è punita dalla legge”. Il difensore granata nato a Vitacura, nella regione metropolitana di Santiago del Cile, rischia anche la condanna al carcere.

Il giocatore per ora non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

