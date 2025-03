Muore travolto dall’albero che stava tagliando nei boschi di Perrero (TO)

PERRERO – In borgata Vrocchi, non distante da frazione Bovile a Perrero nel Torinese, un giovane boscaiolo è stato travolto da un albero che stava tagliando. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 marzo, l’incidente causato da una fatalità: l’albero si è diviso in due e ha schiacciato il giovane che non ha avuto scampo.

Sul posto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Torino accorsi insieme al soccorso sanitario del 118 che non ha potuto far altro che accertarne il decesso.

Al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pinerolo la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte il boscaiolo di cui non sono ancora note le generalità.

