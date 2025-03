Prato Nevoso è una delle destinazioni turistiche più attrattive del Piemonte

CUNEO – È Prato Nevoso una delle destinazioni turistiche più attrattive del Piemonte, registrando un incremento del 25% in termini di movimenti nazionali nella stagione invernale 2024/2025.

I dati

A rivelarlo sono le statistiche diramate dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, secondo cui nel 2024 sul territorio comunale di Frabosa Sottana si sono registrate 86mila presenze complessive. Un dato che vale la terza piazza assoluta fra le mete più visitate a livello provinciale, alle spalle soltanto di Alba e Cuneo.

Tale risultato certifica a pieno titolo il ruolo strategico di Prato Nevoso come motore trainante del turismo locale; grazie a investimenti e a una programmazione continua, infatti, la località sciistica ha saputo attrarre e fidelizzare visitatori, offrendo eventi, attività outdoor e infrastrutture di qualità.

L’opera di ammodernamento degli impianti di risalita (tuttora in corso), il potenziamento del sistema di innevamento programmato e la creazione di nuovi invasi per garantire un adeguato approvvigionamento idrico rappresentano soltanto alcuni dei punti di forza di una stazione che vive l’oggi con il pensiero costantemente proiettato al domani.

Il successo di Prato Nevoso si inserisce in un quadro di generale crescita turistica della regione, ormai autentica meta di riferimento per il turismo nazionale e internazionale. Sono stati oltre 6.280.000 milioni gli arrivi e 16.890.000 le presenze in Piemonte negli ultimi dodici mesi, con un aumento rispettivamente del 3,6% e del 4,1% rispetto all’anno precedente.

