Il Museo Piemontese dell’Informatica racconta il suo 2024 e i progetti del 2025

TORINO – Venerdì 28 marzo 2025 alle ore 11:00 presso Rinascimenti Sociali in via Maria Vittoria 38 a Torino si terrà la conferenza stampa di presentazione del Progetto Bando TOCC 2023 realizzato dal Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn.

Il Bando TOCC

Il Bando TOCC definisce la visione del Ministero della Cultura per quanto riguarda la transizione digitale degli organismi culturali e creativi.

Grazie al progetto TOCC realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e finanziato da Invitalia Invitalia, il MuPIn continua a portare avanti la sua missione di diffusione della cultura tecnologica, rendendola interattiva, inclusiva e coinvolgente per un pubblico sempre più ampio.

Il progetto ha l’obiettivo di digitalizzare e rendere accessibile a tutti il patrimonio del museo grazie a

Modelli 3D dei calcolatori storici, esplorabili online

Videomapping interattivo, per un’esperienza immersiva

Metaverso del MuPIn, un museo virtuale accessibile ovunque

Gamification, per imparare la storia dell’informatica giocando.

Il progetto punta a un Futuro Digitale per la Cultura e segna l’inizio di una nuova era per il Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn, per la valorizzazione della storia dell’informatica attraverso tecnologie innovative.

Si prega di confermare la propria presenza iscrivendosi sul sito.

Il 2024 del MuPIn

Il 2024 per Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn è stato un anno di emozioni, progetti, risultati e sfide.

A Bit of [hi]story 2024

Il 2024 è stato un anno straordinario per il progetto A Bit of [Hi]Story, il tradizionale evento annuale targato MuPIn, quest’anno dedicato all’intelligenza artificiale e al suo impatto, Abbiamo esplorato come l’IA stia trasformando il nostro mondo, analizzando le sue radici storiche, i suoi progressi e le sfide etiche e sociali che pone. Sono stati giorni di incontri, talk, conferenze, laboratori, mostre, esposizioni, restart Party, video mapping Interattivi e DJ Set.

Ada Lovelace Day 2024

Anche nel 2024 il MuPIn ha reso omaggio ad Ada Lovelace, la prima programmatrice della storia che con le sue intuizioni rivoluzionarie immaginò l’utilizzo delle macchine per eseguire calcoli complessi.L’Ada Lovelace Day vuole incoraggiare l’accesso alla scienza e alla tecnologia alle donne per costruire un futuro innovativo e inclusivo. All’evento dal titolo A.I. Ada’s Intelligence hanno partecipato Elena Mascolo, Marina Ribaudo e Laura Belloni , Antonietta Mastrocinque , Manuela Appendino e Tiziana Aranzulla.

La mostra Virtual Tennis: un successo da Campioni

La mostra Virtual Tennis, dedicata all’evoluzione dei videogiochi di tennis si è svolta per il secondo anno in concomitanza con le ATP Finals 2024 con risultati straordinari e oltre 2 mila visitatori che hanno esplorato l’evoluzione del tennis nei videogiochi, dai pixel dei primi arcade fino alla grafica ultra realistica delle console moderne.

Le collezioni del MuPIn sono sempre più accessibili

La biblioteca del Museo Piemontese dell’Informatica è ora un luogo accogliente dove consultare e studiare un patrimonio unico di testi dedicati all’informatica e all’elettronica. Sta continuando il lavoro per rendere la consultabile attraverso un catalogo digitale integrato nel Servizio Bibliotecario Nazionale degli oltre 2.500 volumi monografici, 14.000 volumi di periodici e centinaia di opuscoli che fanno della biblioteca una risorsa preziosa per studiosi, appassionati e ricercatori. Il catalogo è consultabile online.

Da Tutticonnessi a Digitall

Tutticonnessi il progetto per superare il digital divide grazie al riuso dei computer nato dal Mupin durante la pandemia Covid e che ha regalato 500 computer ricondizionati a scuole, alunni ed enti si è trasformato in Digitall gestito dall’Ufficio Pio,che offre alle famiglie connessione e formazione digitale gratuite per raggiungere con maggiore efficacia i propri obiettivi di vita.

Open Day CSI 2024

Nel periodo pre natalizio MuPIn ha partecipato alla terza edizione dell’Open Day di CSI Piemonte con una selezione di computer che hanno fatto la storia.

Nuove collaborazioni

Nel 2024, il Museo Piemontese dell’Informatica ha stretto importanti convenzioni che ci hanno permesso di ampliare i suoi orizzonti e consolidare il nostro ruolo nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Il museo ha firmato dei protocolli di comunicazione con il Dipartimento di Informatica e CentroScienza Onlus.

Nuovi arrivi per il Museo Piemontese dell’Informatica

Il 2024 è stato un anno di nuovi arrivi. Dall’Istituto Nazionale di Fisica Nuclear di Torino sono arrivati computer e strumenti che raccontano il ruolo dell’informatica nella fisica e nelle scienze avanzate. Da Roma è arrivato un VAX, un sistema storico che ha segnato un’epoca nell’elaborazione dei dati e nell’informatica aziendale.

Il Futuro è Digitale: Benvenuto 2025

Con il 2025 inizia un nuovo capitolo dell’avventura del MuPIn. Si stanno definendo gli ultimi aspetti della nuova convenzione con il Comune di Torino e con la Circoscrizione 5 con cui inizierà una collaborazione per lo sviluppo del Museo e l’apertura al pubblico della sede. Oltre i tradizionali appuntamenti sul territorio, sarà l’anno della consacrazione del progetto TOCC con cui il MuPIn continua a portare avanti la sua missione di diffusione della cultura tecnologica, rendendola interattiva e inclusiva. Quest’anno sarà dedicato a esplorare nuove storie, scoprire tesori nascosti del passato tecnologico e, soprattutto, continuare a innovare per rendere l’informatica accessibile e appassionante per tutti.

