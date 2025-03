Quali sono i principali concerti del Torino Jazz Festival 2025

TORINO – Manca meno di un mese al Torino Jazz Festival 2025, che dal 23 al 30 aprile animerà la città con la direzione artistica di Stefano Zenni. L’evento sarà preceduto da un’anteprima nei jazz club torinesi dal 15 aprile. Il tema scelto per questa tredicesima edizione è “Libera la musica”, con otto produzioni originali e quattro esclusive europee.

Un programma ricco e variegato

Per otto giorni, Torino ospiterà 71 concerti in 58 location diverse, offrendo un viaggio sonoro tra tradizione e innovazione.

La serata inaugurale del 23 aprile vedrà protagonisti Domenico Brancale e Roberto Dani con “Chi sono queste cose” al Teatro Juvarra, un suggestivo viaggio tra silenzio e suono in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. In serata, al Teatro Colosseo, si celebrerà Enrico Rava con il quintetto “Fearless Five”, vincitore del referendum della rivista Musica Jazz come miglior album e formazione dell’anno. Per l’occasione, Rava riceverà la targa Torri Palatine della Città di Torino.

Il 24 aprile i Calibro 35 presenteranno in anteprima il nuovo album “Exploration” al Teatro Colosseo, mentre al Bunker Don Karate offrirà un viaggio sonoro tra jazz, hip hop e sonorità elettroniche.

Jazz e memoria: il 25 aprile al Torino Jazz Festival

Nel giorno della Liberazione, il TJF proporrà un evento speciale al Teatro Vittoria con “Atlantidei” di Zoe Pia e il collettivo Eic Eden Inverted Collective, vincitori del bando SIAE “Per chi crea 2024”. Al MAUTO, due big band si sfideranno in un revival delle battaglie musicali degli anni ‘30, celebrando la liberazione con il ritmo travolgente del lindy hop. Da non perdere l’esibizione di Vijay Iyer in piano solo al Conservatorio Giuseppe Verdi e il live elettronico di Jan Bang all’Hiroshima Mon Amour.

Il weekend tra grandi nomi e nuove scoperte

Sabato 26 aprile sarà la volta della pianista Margaux Oswald al Teatro Juvarra, mentre la Casa Teatro Ragazzi ospiterà “Nexus Plays Dolphy”, un omaggio a Eric Dolphy. La serata si chiuderà con l’Enrico Pieranunzi Trio & Orchestra Filarmonica Italiana che, al Conservatorio, proporranno “Blues and Bach”.

Domenica 27 aprile il Teatro Vittoria accoglierà l’ensemble italo-coreano Korale di Francesca Remigi, mentre il Conservatorio sarà il palcoscenico per Amaro Freitas e il suo progetto “Y’Y”. Al Teatro Monterosa, Furio di Castri celebrerà il suo settantesimo compleanno con “Blowin’ in the Wind”, riflettendo su guerra e pace attraverso la musica.

Verso il gran finale

Tra gli appuntamenti della settimana, spiccano “Lonely House. La musica di Kurt Weill” con il Koro Almost Brass Quintet il 28 aprile al Teatro Juvarra, e la performance di Lakecia Benjamin al Teatro Colosseo. Il 29 aprile, al Colosseo, “Flamenco Criollo” vedrà il pianista Aruán Ortiz fondere flamenco e ritmi afro-cubani in una spettacolare esibizione.

Il festival si concluderà il 30 aprile con la Giornata Internazionale Unesco del Jazz. Al Teatro Juvarra si esibirà il Dudù Kouate 4tet, mentre l’evento finale sarà “Il Big Bang del Jazz. L’eroica storia di James Reese Europe”, con Jason Moran Bandwagon e la TJF All Stars. Un viaggio nella storia del jazz, dalla Harlem degli anni ‘10 ai giorni nostri, che promette di essere uno dei momenti più memorabili dell’edizione.

Un festival per tutta la città

Con un programma così ricco e variegato, il Torino Jazz Festival 2025 si conferma uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica. Jazz, contaminazioni, sperimentazioni e omaggi alla storia della musica renderanno ancora una volta Torino il palcoscenico ideale per la libertà espressiva del jazz.

PH Credit @ Jason Moran by Clay Patrick McBride

