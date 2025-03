Manutenzione straordinaria e nuove barriere laterali sulla Strada Provinciale 47 della Val Soana

TORINO – Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria e posizionamento delle barriere laterali al Km 8+300 della Strada Provinciale 47 della Val Soana, appaltati dalla Città metropolitana di Torino e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo di 394.948 euro.

I lavori sulla SP 47, iniziati nello scorso mese di dicembre, rientrano in un più complessivo progetto, che è finalizzato alla messa in sicurezza dei tratti in cui sono presenti criticità e che è ancora in fase di realizzazione in altre strade provinciali di competenza della Direzione UC1 del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana. Per eseguire gli interventi in un tratto delicato come quello montano della Provinciale 47, anche allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati, su proposta e in accordo con la ditta appaltatrice, la Nordex srl, si è provveduto al montaggio di un sistema di impalcato e parapetto poggiati su supporti metallici prefabbricati e ancorati ai muri esistenti. L’installazione e il disassemblaggio sono avvenuti in sicurezza con l’impiego di una piattaforma tipo by-bridge.

La qualità delle lavorazioni, il rispetto dei tempi assegnati e l’attenzione per la sicurezza degli addetti sono il risultato della collaborazione tra i dirigenti e il personale della Nordex, il responsabile della Direzione Viabilità e Trasporti e il personale tecnico della Città metropolitana. Particolarmente apprezzato il supporto costante durante l’esecuzione dei lavori assicurato dai tecnici della Città metropolitana, in particolare da quelli che l’Ente ha assunto recentemente, tramite procedure di concorso che hanno consentito l’ingresso di nuove e qualificate professionalità nel Dipartimento Viabilità e Trasporti.

