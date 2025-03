Palio di Asti 2025: Marisa Garramone nominata Maestro del Palio

Il Consiglio del Palio di Asti ha nominato la pittrice Marisa Garramone come Maestro del Palio 2025, anno in cui la manifestazione celebra il suo 750° anniversario. Definito anche l’ordine della sfilata, mentre i festeggiamenti di San Secondo seguiranno il percorso tradizionale. Confermato il prezzo del biglietto per il Paliotto a 10 eur