A Collegno apre una nuova agenzia per il lavoro, si cercano 50 profili per aziende locali che operano nella logistica

COLLEGNO – Apre a Collegno il 1 aprile una nuova filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, in via Magenta. La sede sarà il punto di riferimento per favorire il migliore incontro tra candidati e imprese con sede da Collegno a Rivoli, da Avigliana ad Alpignano fino a Susa.

L’apertura della filiale ADHR coinciderà con la ricerca di circa 50 profili per aziende locali che operano nel comparto della logistica, con posizioni aperte che vanno da carrellisti fino a impiegati e magazzinieri, in quello della GDO, con la ricerca di scaffalisti, cassieri e banconisti, ed edile, per il quale si cercano operai, ma anche idraulici ed elettricisti. Posizioni vacanti inoltre per camerieri, addetti alla caffetteria, cuochi e aiuto cuochi per il comparto Horeca, così come personale addetto alle pulizie civili e industriali per le numerose strutture alberghiere delle zone dei laghi e pedemontane, ma anche bar e ristoranti che assumono in vista dell’alta stagione.

“La filiale ADHR di Collegno supporterà principalmente le piccole-medie aziende di queste zone, che spesso contano da 15 a 30 dipendenti e hanno fatturati non superiori ai cinque milioni l’anno”, ha affermato Fioramante Sacco, District Manager ADHR della neo-filiale e di quella di Venaria Reale. “Lavoreremo anche con realtà più grandi, in particolare proprio su Collegno dove a breve debutterà la Città dell’Aerospazio di Torino, con il coinvolgimento del Politecnico di Torino, Leonardo, Avio Aero e Thales Alenia Space. Apriremo posizioni che vanno da ingegneri e meccatronici, fino ad addetti alla progettazione e all’assemblaggio”.

