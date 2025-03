Un prezioso libro di storia del 1731 restituito alla Scuola militare Teuilé di Milano

TORINO – Un’importante opera di storia risalente al 1731 è stata recentemente recuperata e restituita alla Scuola militare Teuilé di Milano, dalla quale era scomparsa in circostanze misteriose. L’intervento, effettuato dai Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Torino, ha riportato alla luce un volume di straordinario valore, che compendia la storia romana del periodo antoniniano, scritto da Marco Giuniano Giustino. L’opera, stampata a Torino, si basa su un lavoro precedente di Pompeo Trogo e rappresenta un tassello fondamentale per gli appassionati di storia antica.

La restituzione del libro è stata possibile grazie a una segnalazione da parte di una coppia di hobbisti che, dopo aver messo in vendita l’opera, hanno notato timbri e diciture riconducibili a una biblioteca pubblica. Le indagini condotte dai Carabinieri, coordinate dalla procura di Torino, hanno consentito di ricostruire la cosiddetta ‘catena del possesso’ fino a un anziano torinese, deceduto in tempi recenti, i cui eredi hanno collaborato attivamente con le autorità.

La Scuola militare Teuilé custodisce una biblioteca di circa 75 mila volumi, molti dei quali rari e antichi, provenienti da due fondi significativi: quello del Presidio Militare di Milano e quello di Adolfo Casanova, un noto industriale e bibliofilo. Durante la seconda guerra mondiale, il patrimonio bibliotecario fu trasferito a Cremona per motivi di sicurezza, ma non sfuggì a danni e smarrimenti. È probabile che il libro del 1731 sia andato perduto in quel periodo turbolento.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese