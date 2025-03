Torino: il corpo di una anziana trovato in casa, è morta da giorni

TORINO – Sarebbe morta una decina di giorni fa la donna di 86 anni il cui corpo è stato ritrovato questa mattina.

Una tragedia della solitudine che si è consumata in un palazzo in via Emanuel, nel quartiere Santa Rita a Torino. L’allarme è stato lanciato questa mattina, ma quando il personale sanitario e la polizia sono giunti sul posto hanno trovato l’anziana ormai priva di vita. Fino a oggi non era stata cercata da nessuno.

Stando al medico legale, l’86enne sarebbe deceduta per cause naturali.

