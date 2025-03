Agliè è stato candidato per il concorso “Il Borgo dei Borghi”: fino a quando si può votare

TORINO – Agliè è tra i 20 borghi più belli d’Italia che si contenderanno il titolo per il 2025: il Comune è stato selezionato per il concorso “Il Borgo dei Borghi” del programma RAI Kilimangiaro.

Un importante riconoscimento per il Comune piemontese, unico selezionato della regione, che si è distinto per la presenza di un patrimonio storico, artistico e culturale che, ogni anno, attira turisti nei suoi suggestivi vicoli e sentieri naturalistici.

La Città metropolitana di Torino sostiene la candidatura e, attraverso Sonia Cambursano, consigliera delegata al Turismo, invita il territorio metropolitano a votare il Comune canavesano.

È possibile votare fino al 6 aprile al link http://bit.ly/VotaBDBAglie

“Siamo contenti e orgogliosi della candidatura” – commenta la consigliera Cambursano – “Questo Comune, famoso per l’imponente Castello, per quello che rappresenta e per il territorio che racconta, ha le caratteristiche giuste per essere apprezzato e quindi votato, grazie alla sua storia, a sapori autentici e alla natura incontaminata”.

