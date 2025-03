Ragazza di 14 anni incide una V sul volto di una coetanea a Torino

TORINO – Un episodio di inaudita violenza ha scosso una scuola torinese, dove una ragazza di 14 anni ha sfregiato una coetanea incidendole una “V” sulla guancia con un accendino rovente. Il motivo del gesto sarebbe stata la gelosia per un ragazzo, membro del gruppo di amici dell’aggressora. Un atto brutale che ha portato all’arresto della giovane, ora collocata in una comunità su disposizione del giudice per le indagini preliminari della Procura dei minori di Torino.

Un’aggressione premeditata

L’agguato risale a circa un mese fa. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, le due ragazze, pur frequentando lo stesso istituto, non erano amiche. Tra loro vi erano già stati attriti, sfociati nel pomeriggio in cui la 14enne ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

La vittima è stata attesa all’uscita da scuola. Dopo insulti e minacce, la situazione è precipitata: la giovane ha estratto un accendino, lo ha acceso fino a renderlo incandescente e lo ha premuto sulla guancia della rivale, incidendovi con crudeltà la lettera “V”. Il tutto sotto gli occhi di alcuni passanti, tra i quali solo una donna è intervenuta per allertare i carabinieri.

Indagini in corso sulle dinamiche del gruppo

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’assalitrice è stata identificata e denunciata. Vista la gravità dell’accaduto e il rischio di recidiva, la Procura dei minori ha richiesto e ottenuto una misura cautelare nei confronti della giovane, che è stata trasferita in una comunità protetta.

Le indagini, coordinate dalla magistratura minorile, mirano ora a comprendere meglio il contesto dell’aggressione. Gli inquirenti vogliono accertare se vi siano stati altri episodi di prevaricazione da parte della ragazza e se il gruppo di amici abbia avuto un ruolo nel condizionare il suo comportamento. Un episodio che solleva ancora una volta interrogativi sulla violenza tra i giovanissimi e sul ruolo delle dinamiche sociali nei conflitti adolescenziali.

