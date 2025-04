Moncalieri celebra le donne partigiane con un videomapping per gli 80 anni della Liberazione

MONCALIERI – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Moncalieri, in collaborazione con l’Associazione culturale Avvalorando, presenta un evento straordinario per rendere omaggio alle donne partigiane piemontesi: un videomapping di forte impatto emotivo e visivo, proiettato sulla facciata del Municipio.

L’iniziativa, che debutterà venerdì 4 aprile alle ore 20:30, sarà visibile ogni sera fino al 26 aprile. Durante la fascia oraria 20:30-21:30, la proiezione sarà accompagnata da un commento sonoro, mentre proseguirà in modalità silenziosa fino alle 23.

Il progetto, curato dall’Associazione Culturale Avvalorando e realizzato da Ilumen Atelier con la regia di Valentina Maffeo, ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella Resistenza piemontese, spesso dimenticato dalla narrazione storica. Grazie al materiale d’archivio fornito da Istoreto (Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea Giorgio Agosti), è stato creato un videoracconto capace di evidenziare il contributo determinante delle donne alla lotta di liberazione tra l’autunno del 1943 e l’aprile del 1945.

Attraverso immagini evocative, testimonianze storiche e una colonna sonora suggestiva, il videomapping restituisce il coraggio e il sacrificio delle donne che, spesso nell’ombra, hanno sostenuto e guidato la Resistenza, rischiando la propria vita per un’Italia libera dal giogo nazifascista. La proiezione, con il suo intreccio di parole e immagini, rende giustizia al protagonismo femminile, sottolineando le scelte di responsabilità civili, politiche e militari compiute dalle partigiane piemontesi.

Le voci delle protagoniste

Tra le voci simbolo dell’evento, spiccano le parole della partigiana torinese Anna Cherchi Ferrari: “…tutti volevano aiutarmi…” e “…per comprendere il significato della parola libertà, bisogna esserne stati privi…”. A chiudere il videoracconto è la citazione del partigiano torinese Paolo Braccini, fucilato al Martinetto: “…il mondo migliorerà, statene certi.”, un messaggio di speranza rivolto al futuro.

La scelta del Municipio di Moncalieri come tela di questa narrazione visiva ha un forte valore simbolico: è la comunità stessa che, attraverso le sue istituzioni, riconosce e celebra il contributo delle donne partigiane alla storia italiana.

“Abbiamo voluto cogliere l’importante occasione degli 80 anni della Liberazione per rendere omaggio ‘all’altra metà della Storia’. Le donne furono protagoniste della Resistenza, ma il loro ruolo è stato troppo spesso oscurato e trascurato. Oggi assistiamo a un’importante rivoluzione culturale che mira a creare una società in cui il valore dell’inclusione e della parità sia fondante. Togliere dall’oblio della Storia le nostre ‘antenate’ è uno degli aspetti di questo cambiamento per cui in tante e tanti stiamo lavorando”, hanno dichiarato il Sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e Antonella Parigi, Assessora alla Cultura.

“Le donne partigiane hanno giocato un ruolo essenziale nella Liberazione, svolgendo non solo attività di staffetta, ma anche combattendo in prima linea, organizzando reti clandestine e offrendo supporto logistico e sanitario ai partigiani”, ha aggiunto Alessandro di Mauro, Presidente di Avvalorando. “Con questo evento vogliamo restituire loro il giusto riconoscimento, affinché il loro impegno non venga mai dimenticato, soprattutto dalle nuove generazioni.”

