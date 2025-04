A Torino ingenti sequestri di sostanze stupefacenti e denaro contante: arrestato fruttivendolo trentenne

TORINO – Un trentenne fruttivendolo è stato arrestato dai carabinieri mentre cercava di occultare oltre 200 grammi di hashish all’interno delle lattine di bibite energetiche.

Negli ultimi trenta giorni, i carabinieri hanno effettuato dieci arresti tra Alpignano, Collegno, Grugliasco e Rivoli, arrestando giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Oltre ai dieci arresti, cinque persone sono state denunciate a piede libero per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha portato al sequestro di circa 10 chili di marijuana, seguita da circa un chilo di hashish, un numero limitato di dosi di crack e una dose di ketamina. Durante il blitz a Grugliasco, i carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente suddivisa in numerose buste di cellophane trasparente.

Un altro episodio si è verificato ad Alpignano, dove un ventenne è stato denunciato non solo per possesso di hashish, ma anche per porto abusivo di armi.

Il denaro sequestrato, ammonta a circa tremila euro.

