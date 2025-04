Venaria Reale: i consigli del Comune per raggiungere la Reggia senza stress

VENARIA REALE – Il Comune di Venaria Reale ha lanciato una serie di consigli pratici per facilitare l’accesso alla storica Reggia, in particolare durante le giornate di alta affluenza. Per garantire una visita piacevole e senza stress, si raccomanda ai cittadini e ai turisti di optare per soluzioni di trasporto sostenibili.

Navetta GTT Venaria Express

Un’opzione comoda è la navetta GTT Venaria Express, che parte direttamente dal centro di Torino. Questo servizio è attivo dal martedì alla domenica e rappresenta un modo semplice e diretto per raggiungere la Reggia senza la preoccupazione del traffico.

Treno da Porta Susa

Un’altra alternativa è la nuova linea ferroviaria che collega Porta Susa a Venaria Reale in pochi minuti. Questo collegamento veloce consente di evitare i rallentamenti tipici delle giornate affollate.

Parcheggio per chi arriva in auto

Per coloro che decidono di arrivare in automobile, il Comune consiglia di parcheggiare presso l’Allianz Stadium, situato a circa 9 km dal centro di Torino. Da qui, è possibile prendere la linea ferroviaria dalla stazione Rigola, che conduce direttamente alla Reggia.

Opzioni di trasporto pubblico

Venaria è facilmente raggiungibile anche in autobus, grazie alle linee 11, 72, e VE1, che partono da vari punti della città di Torino. La fermata Reggia di Venaria Reale è a pochi passi dall’ingresso della meravigliosa residenza sabauda.

