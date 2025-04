Da San Giorgio Monferrato a pranzo da PizzAut a Monza

SAN GIORGIO – Una domenica all’insegna della condivisione, dell’inclusione e della consapevolezza. Il 6 aprile, una settantina di persone ha preso parte a un pranzo speciale organizzato dal Comune di San Giorgio Monferrato in collaborazione con Angsa Casale ETS-APS (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici). La meta? PizzAut, la pizzeria di Monza che è molto più di un locale: è un progetto di speranza e integrazione sociale.

L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo (celebrata ogni anno il 2 aprile), ha avuto l’obiettivo di avvicinare le persone alla realtà dell’autismo, offrendo un’esperienza concreta di cosa significhi inclusione.

Fondata da Nico Acampora, PizzAut è una realtà unica nel suo genere: offre opportunità lavorative a ragazzi con disturbi dello spettro autistico, permettendo loro di acquisire competenze professionali in un ambiente strutturato, sicuro e stimolante. Con il motto “nutriamo l’inclusione”, la pizzeria si è affermata come un modello virtuoso, capace di ispirare progetti simili in tutta Italia.

La giornata ha rappresentato un momento prezioso di riflessione e confronto: i partecipanti hanno potuto toccare con mano il valore di un’inclusione autentica, fatta di gesti quotidiani, relazioni vere e possibilità concrete. Non a caso, il Comune di San Giorgio Monferrato ha scelto di farsi promotore di questo evento, riaffermando il proprio impegno per una società più giusta e accogliente. Il motto scelto, “Vietato calpestare i sogni”, racchiude l’essenza di questo impegno: abbattere barriere e pregiudizi, offrendo a tutti la possibilità di realizzarsi.

La giornata si è conclusa con un pomeriggio libero nel Parco di Monza, tra passeggiate, chiacchiere e momenti di serenità immersi nella natura. Un finale perfetto per una giornata che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei partecipanti, confermando che l’inclusione non è solo possibile, ma anche arricchente per l’intera comunità.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese