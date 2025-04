La polizia salva una bambina di due anni che rischia di soffocare in strada a Novara

NOVARA – Attimi di paura nella serata del 6 aprile a Novara, dove una bambina di circa due anni ha rischiato di soffocare in strada. Intorno alle 20:00, una pattuglia della Polizia di Stato impegnata in un servizio di controllo del territorio è stata attirata da un gruppo di persone visibilmente agitate in Corso della Vittoria. Tra loro, una donna in preda al panico stringeva tra le braccia una bambina priva di sensi, con il volto cianotico.

Resisi subito conto della gravità della situazione, gli agenti si sono fermati per prestare soccorso. La donna, disperata, ha affidato la piccola alle forze dell’ordine chiedendo aiuto. Uno dei poliziotti ha immediatamente avviato le manovre di disostruzione delle vie aeree, protraendole per oltre cinque minuti nel tentativo di far riprendere coscienza alla bambina. Dopo un primo miglioramento, però, la piccola ha perso nuovamente i sensi.

Nel frattempo, è sopraggiunta una seconda volante in supporto. Un altro agente ha dato il cambio al collega riprendendo le manovre di disostruzione. Dopo alcuni colpi dorsali, la bambina ha espulso altro materiale alimentare e ha iniziato a piangere debolmente, un segnale positivo che indicava la ripresa del respiro e il miglioramento delle condizioni vitali.

Pochi minuti più tardi, il personale del 118 ha preso in carico la piccola e l’ha trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove ha trascorso la notte in osservazione. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento degli agenti, la bambina è stata dimessa il giorno seguente in buone condizioni di salute.

