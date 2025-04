Un detenuto del carcere di Cuneo si è tolto la vita nella sua cella

CUNEO – Un nuovo suicidio in carcere, questa volta a Cuneo.

Questa mattina uno dei detenuti si è tolto la vita nella sua cella. Gli agenti di polizia penitenziaria sono intervenuti tempestivamente e hanno cercato di rianimare l’uomo in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118; purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A rendere noto quanto accaduto è il segretario per il Piemonte del Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Vicente Santilli: “È sempre doloroso, per chi lavora nel mondo penitenziario, trovarsi di fronte a simili tragedie che lasciano un senso di impotenza e di profonda amarezza.

Ma ancora una volta, siamo costretti a sottolineare quanto la questione del disagio psichico e del rischio suicidario all’interno degli istituti penitenziari rappresenti una vera emergenza nazionale”.

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe “questi drammatici eventi, oltre a costituire una sconfitta per lo Stato, segnano profondamente i nostri agenti che devono intervenire. Si tratta spesso di agenti giovani, lasciati da soli nelle sezioni detentive, per la mancanza di personale”.

