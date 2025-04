Furti in serie a Torino: sgominata banda di senzatetto

TORINO – Hanno seminato il panico tra commercianti e residenti per mesi, colpendo con violenza le vetrine di esercizi commerciali sparsi tra centro e periferia. Grazie a un’attenta attività investigativa della Squadra Mobile, è stata smantellata la banda responsabile di quindici furti con spaccata avvenuti tra giugno e settembre dello scorso anno.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha preso avvio in seguito a un incremento anomalo di furti notturni in diverse zone della città, da San Secondo a Madonna di Campagna, passando per Barriera Nizza e San Donato. I colpi, tutti con lo stesso modus operandi, consistevano in rapide effrazioni notturne, con danni ingenti alle strutture e bottini composti per lo più da denaro contante e merce facilmente rivendibile.

Le videocamere di sorveglianza e i rilievi delle impronte digitali sono stati fondamentali per risalire ai presunti autori dei furti: tre uomini senza fissa dimora.

Per due degli indagati è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere, mentre al terzo è stato notificato un divieto di dimora nel comune di Torino.

