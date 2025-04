Calcio: la Juventus batte 2-1 il Lecce all’Allianz Stadium di Torino

TORINO – La Juventus ha battuto 2-1 il Lecce nella 32a giornata di campionato di Serie A. All’Allianz Stadium non hanno potuto accedere, per volere del Prefetto di Torino, le persone che hanno la residenza in provincia di Lecce; davanti ai tifosi torinesi comunque Koopmeiners ha sbloccato la partita al secondo minuto di gioco, segnando il gol dell’1-0 per la Juve. Dopo qualche occasione mancata per il Lecce (palo compreso), la Juve ha raddoppiato con Yildiz, su spunto di Vlahovic. L’inizio del secondo tempo è stato piuttosto equilibrato, con il Lecce comunque pericoloso; in seguito i bianconeri hanno cercato di controllare il match, ma sul finale Baschirotto per i leccesi da centro area ha riaperto la partita (2-1).

La Juventus con questo risultato si conferma al terzo posto della classifica di Serie A, dietro Inter e Napoli.

