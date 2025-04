Moto GP, Bagnaia finisce ottavo

QATAR – Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, ha conquistato la vittoria nella Sprint Race della MotoGP a Lusail, in Qatar. Partito dalla pole position, lo spagnolo ha tagliato il traguardo davanti al fratello Alex Marquez e a Franco Morbidelli, entrambi su Ducati satellite. A seguire si sono classificati Aldeguer, Quartararo e Di Giannantonio. Giornata complicata per Francesco Bagnaia: dopo una caduta nelle qualifiche e una partenza dall’undicesima posizione, ha concluso in ottava posizione. Solo sedicesimo Jorge Martin, al rientro dopo l’infortunio nel primo weekend della stagione.

