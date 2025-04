Calcio: i residenti della provincia di Lecce non potranno andare all’Allianz Stadium di Torino per Juve-Lecce

TORINO – Chi è residente nella provincia di Lecce non potrà acquistare i biglietti per la partita di calcio Juve-Lecce, attesa per il 12 aprile alle 20,45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Lo ha deciso la prefettura torinese nei giorni scorso attraverso questa ordinanza, in cui si leggono le motivazioni: “è stato valutato il rischio che possanoverificarsi turbative all’ordine e sicurezza pubblica attesa l’accesa rivalità tra le tifoserie, inasprita nella gara di andata del 1 dicembre 2024 quando un gruppo di ultras del Lecce – con volto travisato (coperto, ndr) e armati di oggetti atti ad offendere- ha cercato lo scontro con i tifosi della Juventus, innescando un sentimento di rivalsa, nonché l’indole violenta evidenziata dalla componente ultras salentina anche in altre movimentazioni ( tra le quali gli scontri con la tifoseria romanista in occasione dell’incontro “Lecce- Roma” del 29 marzo scorso)”.

Il prefetto Cafagna ha quindi stabilito:

il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecce, anche se in possesso della fidelity card dell’US Lecce, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus FC, emessa in data anteriore al 03 aprile 2025 e contestuale annullamento dei biglietti già venduti;

la vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti ai soli possessori della fidelity card rilasciata dall’ US Lecce, ovunque residenti tranne che nella provincia di Lecce;

l’inibizione alla vendita dei tagliandi nelle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Lecce;

l’incedibilità dei tagliandi di accesso

