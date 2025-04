ChatGPT di Open AI down dalle 2 di oggi lunedì 14 aprile

PIEMONTE – ChatGPT di OpenAI è fuori servizio dalle 2 di oggi, le segnalazioni arrivate sono giunte al sito downdetector dalle principali città americane, come New York, Los Angeles, Boston e anche dalla capitale Washington.

I problemi riscontrati all’intelligenza artificiale sono presenti anche per gli utenti piemontesi che nell’utilizzare lo strumento hanno visto il messaggio di risposta: “Hmm…something seems to have gone wrong”. Qualcosa dev’essere andato storto sicuramente a San Francisco, sede del quartier generale di Open AI, organizzazione di ricerca che dal 2015 studia e sviluppa l’IA.

Fateci sapere se anche voi avete avuto problemi.

Di Kim5690 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148668980

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese