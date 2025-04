Ciriè: sfondano l’ingresso del supermercato e portano via 600 euro di salumi e alcolici

CIRIÈ – Nella notte di oggi, lunedì 14 aprile, dei ladri hanno portato via circa 600 euro di salumi e alcolici dal supermercato Lidl di Ciriè. Sono riusciti ad introdursi nel negozio sfondando le porte d’ingresso. Quando sono arrivati i carabinieri della tenenza cittadina hanno constatato il danno, più ingente della stessa refurtiva. I ladri però si erano dileguati. In corso le indagini per risalire ai componenti della banda.

Foto da Google Streetview

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese