McDonald’s apre un nuovo ristorante a Cavour e assume 50 persone

CAVOUR – In vista dell’apertura del nuovo ristorante a Cavour, McDonald’s è alla ricerca di 50 nuove risorse da inserire nel proprio team. L’azienda ha avviato la selezione online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa locale del McDonald’s Job Tour, in programma nella seconda metà di aprile.

Si tratta di un’opportunità concreta per chi è interessato a entrare nel mondo del lavoro o a intraprendere un nuovo percorso professionale. Le caratteristiche principali richieste sono disponibilità a lavorare in team, spirito di iniziativa e attenzione al cliente.

Il processo di selezione prevede una prima fase online, da completare entro il 28 aprile sul sito McDonalds.it: i candidati dovranno compilare un questionario e caricare il proprio curriculum. Chi supererà questa fase verrà invitato a sostenere un test per valutare attitudini e punti di forza. I profili ritenuti idonei saranno poi convocati per un colloquio individuale durante l’evento del Job Tour.

Durante la giornata sarà possibile confrontarsi direttamente con chi lavora già nei ristoranti McDonald’s della zona, per conoscere da vicino l’ambiente e l’esperienza lavorativa.

Questa ricerca di personale si inserisce all’interno del piano di espansione nazionale dell’azienda, che prevede oltre 5.000 nuove assunzioni in Italia entro il 2025.

Immagine di repertorio

