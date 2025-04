In Piemonte nel 2024 sono stati raccolti 11 mila tonnellate di pneumatici da riciclare, ma non è poi così tanto rispetto al totale in Italia

PIEMONTE – Nel 2024 in Piemonte, secondo i dari di Ecopneus, società che gestisce la raccolta e il riciclo degli pneumatici in Italia, sono stati raccolti 11 mila tonnellate di pneumatici da autovettura. In tutta Italia, Ecopneus ne ha raccolti 168 mila tonnellate, questo vuol dire che dal Piemonte arriva il 6,55% del totale nazionale.

Che fine fanno le gomme delle auto? “I PFU raccolti – spiegano da Ecopneus – vengono trasformati in gomma riciclata per numerose applicazioni: dalle pavimentazioni sportive agli asfalti modificati, dai materiali per l’isolamento di edifici agli elementi dell’arredo urbano, fino all’impiego nei settori industriali.

Un’ulteriore applicazione è rappresentata dal recupero energetico attraverso la trasformazione dei PFU in combustibile”.

