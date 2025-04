Prevista allerta arancione sul Vco e tutto il nord del Piemonte per la giornata di domani, 16 aprile

PIEMONTE – In tutto il Piemone per la giornata di domani (16 aprile) Arpa ha emesso uno stato di allerta meteo. La regione è divisa in due: in tutto il centro e il sud c’è allerta gialla, a nord invece, sul Vco e nelle alti valli di Lanzo, è arancione. Dice Arpa: “sulle zone alpine nordoccidentali e settentrionali saranno possibili esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante”.

Questo perchè già da oggi il nord del Piemonte è interessato da forti precipitazioni.

