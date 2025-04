La piemontese Sara Curtis è record italiano agli Assoluti di nuoto di Riccione e soffia il primato alla Pellegrini

RICCIONE – L’atleta piemontese Sara Curtis stabilisce il nuovo record italiano nei 100 stile libero agli Assoluti primaverili di Riccione con un pazzesco 53’’01

Un risultato, quello della Curtis, che toglie il primato nazionale di 53’’18 di Federica Pellegrini del Settecolli 2016.

L’atleta dell’Esercito, 18 anni, di Savigliano strappa il pass per la qualificazione ai Mondiali di Singapore, in programma dall’11 luglio al 3 agosto 2025. Dominata la concorrenza di Emma Virginia Menicucci (Centro Sportivo Esercito) seconda in 54″14, e di Chiara Tarantino (Fiamme Gialle) terza in 54″28.

