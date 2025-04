Derthona crolla in casa con Tenerife e abbandona la Champions

CASALE – Finisce il sogno Champions League per Derthona, un sogno che è arrivato fino ai quarti di finale in una stagione europea che a Tortona ricorderanno a lungo. Dopo la sconfitta della settimana scorsa all’overtime oggi serviva solidità e forza per portare la serie a Gara 3.

Derthona ha invece retto solo metù gara. Tenerife è partita forte ma i padroni di casa hanno rispostop bene e sono riusciti ad andare a metà gara in vantaggio 38-35.

Nella ripresa però gli spagnoli hanno cambiato marcia ed hanno allungato subito fino al 64-77 finale che non lascia spazio a recriminazioni. Alla final four va Tenerife.

