Quarti di Champions League, Derthona si arrende a Tenerife solo all’overtime

TORTONA – E’ una partita per cuori forti Gara 1 dei quarti di finale di Champions League tra Tenerife e Derthona. Una gara che ha bisogno di un tempo supplementare per stabilire il vincitore ma che ha mostrato come Derthona abbia le carte in regola per provare a passare il turno. 93-89 il risultato finale di Gara 1 per gli spagnoli.

L’inizio per i piemontesi è da incubo, con Tenerife che chiude il primo quarto con 13 punti di vantaggio e fa capire che la serata sarà tosta. Derthona però si riprende e recupera, riuscendo ad arrivare a metà gara 40-36.

A questo punto la gara si fa equilibrata e prosegue punto a punto. Solo nel quarto parziale Derthona trova per la prima volta il pareggio e riesce a mettere la testa avanti.

Il finale è al cardiopalma, con Tenerife che si riporta avanti a 17 secondi dalla sirena e Derthona che pareggia allo scadere guadagnandosi così il supplementare. E qui le cose si fanno toste con Tenerife che va subito +3 ma Derthona non molla arrivando a giocarsi il match negli ultimi drammatici secondi. Il finale premia però Tenerife, che si aggiudica il match per 93-89.

Derthona ha dimostrato comunque di potersela giocare contro Tenerife per il passaggio alle semifinali di Champions League ed ora attendiamo Gara 2.

