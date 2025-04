Maltempo in Piemonte. La situazione in provincia di Alessandria. chiusura del ponte del Sesia fra Terranova e Candia Lomellina

CASALE MONFERRATO – Il Comune di Casale Monferrato ha deciso, in via precauzionale, la chiusura del ponte del Sesia fra Terranova e Candia Lomellina dopo che sono state invase le aree golenali a Gabiano alla confluenza tra Sesia e Po.

E’ stata attivata la Protezione Civile per una eventuale evacuazione della frazione Terranova che si trova vicina alla zona.

Molti interventi dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti, smottamenti e locali allagamenti, soprattutto nel Casalese e nell’Acquese.

La Protezione Civile provinciale segnala due frane in regione Chiazze a Denice, nella zona del cimitero, la chiusura del ponte sul torrente Orba a Capriata d’Orba sulla strada Oltre Orba. Bergamasco si tiene sotto controllo il torrente Belbo. Ad Alessandria é stato rinviato il mercato in piazza Garibaldi.

