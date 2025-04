La premier Giorgia Meloni regala un barattolo di Nutella a Carlo d’Inghilterra

TORINO – Durante la cerimonia dei Premi Leonardo, tenutasi a Villa Madama, la premier Giorgia Meloni ha condiviso un aneddoto, riferendosi al recente omaggio fatto a Carlo d’Inghilterra. Meloni ha rivelato di avergli regalato un barattolo di Nutella, accompagnato da un biglietto:

“Un gesto semplice, ma carico di significato. In una domenica di pioggia, se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, siediti sul divano, accendi la serie tv che volevi vedere da molto tempo, prendi un cucchiaino e apri questo regalo e ti sentirai meglio”, ha spiegato, evidenziando come la Nutella non sia solo un alimento, ma un vero e proprio “comfort food” che porta gioia e calore.

