Nel 2027 a Sallanches e in tutta l’Alta Savoia i super campionati mondiali di ciclismo con 281 titoloi in 20 discipline

I Campionati Mondiali di ciclismo 2027 si terranno in Francia a Sallanche e in tutta l’ Alta Savoia non lontano dal Piemonte. Sallanches si trova lungo il corso del fiume Arve nella valle omonima nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

I Campionati Mondiali di ciclismo 2027 si svolgeranno dal 24 agosto al 5 settembre 2027 riunendo in un unico evento 20 Campionati del Mondo in 12 sedi, con circa 10.000 atleti Élite e Amatori provenienti da oltre 130 nazioni che gareggeranno per 13 giorni per i 281 titoli di Campione del Mondo in palio.

Le discipline previste sono Ciclismo su Strada, Paraciclismo su Strada, Gran Fondo, Ciclismo su Pista, Paraciclismo su Pista, Mountain Bike, Pump Track, BMX, Esports, Indoor Cycle Speedway, Bike Polo, Gravel. Si prevede che due milioni di persone seguiranno le competizioni dal vivo e che l’audience televisiva cumulativa raggiungerà un miliardo di spettatori. Più di 700 rappresentanti dei media saranno accreditati per l’evento, che potrà contare sull’impegno di circa 4.000 volontari.

L’elenco completo dei Campionati del Mondo in programma e delle relative sedi:

Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada UCI 2027: Sallanches – Domancy, Pays du Mont-Blanc (corse su strada) e Lago di Annecy (cronometro)

Campionati del Mondo di Paraciclismo su Strada UCI 2027: Rumilly

Campionati del Mondo Gran Fondo UCI 2027: Thônes – La Clusaz, Massiccio degli Aravis

Campionati del Mondo di Ciclismo su Pista UCI 2027: Saint-Quentin-en-Yvelines

Campionati del Mondo di Ciclismo su Pista Juniores UCI 2027: Saint-Quentin-en-Yvelines

Campionati del Mondo di Paraciclismo su Pista UCI 2027: Saint-Quentin-en-Yvelines

Campionati del Mondo di Mountain Bike Cross-country UCI 2027: Les Gets, Portes du Soleil

Campionati del Mondo di Mountain Bike Marathon UCI 2027: Grand Massif

Campionati del Mondo di Mountain Bike Downhill UCI 2027: Les Gets, Portes du Soleil

Campionati del Mondo di Mountain Bike Enduro UCI 2027: Grand Massif

Campionati del Mondo di Pump Track UCI 2027: Saint-Pierre-en-Faucigny

Campionati del Mondo di BMX Racing UCI 2027: Annecy

Campionati del Mondo di BMX Freestyle Park UCI 2027: Cluses

Campionati del Mondo di BMX Freestyle Flatland UCI 2027: Cluses

Campionati del Mondo di Trials UCI 2027: Sallanches, Pays du Mont-Blanc

Campionati del Mondo di Ciclismo Indoor UCI 2027: Rochexpo Haute-Savoie Mont-Blanc, La Roche-sur-Foron

Campionati del Mondo di Ciclismo Esports UCI 2027: Evian-les-Bains

Campionati del Mondo di Gravel UCI 2027: Châtel, Portes du Soleil

Campionati del Mondo di Indoor Cycle Speedway UCI 2027: Rochexpo Haute-Savoie Mont-Blanc, La Roche-sur-Foron

Campionati del Mondo di Bike Polo UCI 2027: Rochexpo Haute-Savoie Mont-Blanc, La Roche-sur-Foron.

Le date delle diverse competizioni non sono ancora state ufficializzate

I Campionati del Mondo UCI per il ciclismo esports, gravel, mountain bike enduro, pump track e ciclismo su pista Juniores faranno la loro prima apparizione come parte dei Campionati del Mondo di Ciclismo UCI, mentre due nuove specialità avranno il loro primo Campionato del Mondo UCI nella storia: indoor cycle speedway e bike polo.

È stato svelato il circuito per le corse su strada dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada 2027. La linea di partenza e di arrivo sarà a Sallanches, e la principale difficoltà del circuito di 13,3 km sarà la Côte de Domancy una salita di 2,5 km con una pendenza media del 9,4% e una pendenza massima del 16%.

Sallanches è stata la sede delle edizioni 1964 e 1980 dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada UCI, ed è stata sulla Côte de Domancy che il ciclista francese Bernard Hinault ha conquistato il suo unico titolo di Campione del Mondo su strada nella categoria Élite maschile. I corridori di tutte le categorie seguiranno lo stesso circuito, con l’unica variazione nel numero di giri da completare. L’élite maschile affronterà un circuito di 13,3 km da ripetere 20 volte, per un totale di 266 km.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese