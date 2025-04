Riqualificato il reparto di Alta Intensità Chirurgica del Regina Margherita

TORINO – Dieci anni di attività, un traguardo importante per Neuroland ETS, l’associazione torinese nata con l’obiettivo di migliorare il benessere dei piccoli pazienti afferenti alla Neurochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Grazie al sostegno di tanti donatori, l’associazione ha recentemente completato la riqualificazione del reparto di Alta Intensità Chirurgica, donando arredi per tutte le stanze e decorando le pareti con disegni scelti dai bambini ricoverati. Un progetto da 120.000 euro che ha reso gli ambienti più accoglienti e funzionali per pazienti, famiglie e operatori sanitari.

Fondata da Paola Peretta, Marco Guglielminotti e Giorgina Negro, Neuroland ETS finanzia anche l’acquisto di apparecchiature mediche, percorsi formativi per il personale e aiuti economici per le famiglie in difficoltà. Ma lo sguardo è già al futuro: entro il 2025 l’associazione punta a introdurre l’uso dell’Intelligenza Artificiale in reparto e a riqualificare nuovi spazi dell’ospedale.

