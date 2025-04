Torinoir pubblica una raccolta di racconti per ricordare Marco G. Dibenedetto

TORINO – Il 31 luglio 2024 ci lasciava Marco G. Dibenedetto, uno degli autori più apprezzati del noir piemontese. Dibenedetto faceva parte del collettivo Torinoir ed i suoi colleghi scrittori hanno sentito l’esigenza di omaggiarlo e ricordarlo.

E’ nato così, con la collaborazione di Golem Edizioni, Regio Crimen, una raccolta di racconti nata “per riconoscenza, certo, ma anche per perpetrare l’umanità e la memoria di un amico, di un uomo buono e generoso, di una persona per bene che ha condiviso la vita di Torinoir per una decina d’anni”.

Gli autori che hanno partecipato a questa raccolta sono Enrico Pandiani, Luca Rinarelli, Giorgio Ballario, Claudio Giacchino, Fabio Girelli, Massimo Tallone, Emiliano Bezzon, Patrizia Durante, Rocco Ballacchino, Maurizio Blini e Fabio Beccacini.

L’ultimo racconto di Marco G. Dibenedetto

L’antologia è incentrata, come lascia intuire il titolo, sul teatro Regio, ma comprende anche l’ultimo scritto di Marco, “una narrazione cruda e quasi premonitrice”.

“Attraverso questi racconti – scrive l’editrice – osserverete il confine tra finzione e realtà che gli spettacoli – la vita – mettono in scena, sentirete la voce della soprano Maria Callas echeggiare nelle sale del nuovo Teatro Regio, canticchierete Paolo Conte e Francesco De Gregori, vi addentrerete nei passaggi segreti ai piani inferiori, vi unirete alle indagini della polizia per trovare un assassino, aiuterete il commissario a sventare un attentato, farete il tifo per un giovane in difficoltà che lotta per il suo futuro.

Vi accompagneranno in questo viaggio dodici autori, dodici persone, che vogliono ricordare un amico, uno scrittore, uno psicologo, un padre.

Ci sono persone che hanno il talento di unire, e Marco era una di queste. Ma era molto altro ancora. Era la guida perfetta per questo viaggio.

Ciao Marco”.

I diritti d’autore delle vendite di Regio Crimen saranno devoluti a Ivan, il figlio di Marco.

